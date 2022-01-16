В Великих Луках усилили работу по уборке и посыпке городских улиц
Коммунальные службы Великих Лук усилили работу по уборке и посыпке городских улиц после многочисленных жалоб жителей города, сообщила газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы Великих Лук Николая Козловского.
Также о проделанной работе в своём округе отчиталась депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. В Instagram она написала, что в связи с многочисленными обращениями по поводу подсыпки во дворах лично проверила несколько дворов на улицах Зелёной, Жукова, Печорской.
Кроме того, Фомченкова в посте напомнила великолучанам о том, что они могут в личных сообщениях сообщать о проблемных участках в городе, чтобы оперативно передавать информацию в управляющие организации и ЖКХ.
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