В Пскове осудят подростка, который украл у подруги матери почти полмиллиона рублей
В Пскове перед судом предстанет 17-летний молодой человек по обвинению в краже почти полумиллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК России.
В ноябре 2020 года тогда ещё 16-летний обвиняемый через балкон незаконно проник в квартиру подруги матери, откуда похитил почти полмиллиона рублей. На украденные деньги он приобрёл три смартфона – для себя, своей девушки и девушки друга. Кроме того, он вместе с друзьями купил несколько подержанных автомашин отечественного производства, на которых они катались до отправки на металлолом.
Следователи изъяли два купленных им смартфона и добились частичного возмещения ущерба.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Глава Печорского района Сергей Тарасик выразил соболезнования родным и близким в аварии