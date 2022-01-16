В Пскове осудят подростка, который украл у подруги матери почти полмиллиона рублей

15:04, 16 января 2022, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 17-летний молодой человек по обвинению в краже почти полумиллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК России.

В ноябре 2020 года тогда ещё 16-летний обвиняемый через балкон незаконно проник в квартиру подруги матери, откуда похитил почти полмиллиона рублей. На украденные деньги он приобрёл три смартфона – для себя, своей девушки и девушки друга. Кроме того, он вместе с друзьями купил несколько подержанных автомашин отечественного производства, на которых они катались до отправки на металлолом.

Следователи изъяли два купленных им смартфона и добились частичного возмещения ущерба.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.