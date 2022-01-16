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Общество

За срыв сроков ремонта лестниц в Финском парке Пскова подрядчик заплатит штраф

Фото из архива газеты «Псковская правда»

В Пскове подрядчика оштрафуют за срыв сроков ремонта лестниц в Финском парке. Об этом сообщили в администрации Пскова, отвечая на вопрос местной жительницы в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

Псковичка отметила, что все лестницы, ведущие из города вниз, разбиты и тёмные.

«Спускались с дочкой по дальней от города, нет средних ступеней и темнота, чуть не упала дочь. Навстречу спускались мужчина с большой собакой. В темноте, не заметив отсутствия ступенек, мужчина упал. Хорошо – на собаку, а то можно было и позвоночник сломать», – поделилась псковичка.

В администрации города отметили, что ремонт лестниц планировалось выполнить в рамках контракта на ремонт набережных в 2021 году. В связи с просрочкой по вине подрядчика работы будут выполнены в 2022-м при наступлении благоприятных погодных условий, а к подрядчику будут применены штрафные санкции за каждый день просрочки.

Из-за погодных условий в настоящее время произвести ремонт нельзя. В администрации также добавили, что 17 января будет проведён осмотр и принято решение о полном закрытии опасных лестниц либо о размещении предупредительной информации.

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