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Общество

Теплоснабжение 18 домов восстановили в Великих Луках

В Великих Луках в ночь на 16 января из-за аварии на тепловой магистрали по причине износа сетей произошло отключение отопления в 18 домах. Об этом сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в своём Instagram-аккаунте.

Под отключения попали следующие адреса: проспект Ленина, 57, 55, 53, 51/36, улица Зверева, 38, 40, 42, улица Дьяконова 9, 10, 12, 14, площадь Калинина, 1, 3, проспект Гагарина, 34, 36, 38, 40, 42.

Теплоснабжение было полностью восстановлено утром 16 января.

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