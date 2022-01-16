Теплоснабжение 18 домов восстановили в Великих Луках

15:50, 16 января 2022, ПАИ

В Великих Луках в ночь на 16 января из-за аварии на тепловой магистрали по причине износа сетей произошло отключение отопления в 18 домах. Об этом сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в своём Instagram-аккаунте.

Под отключения попали следующие адреса: проспект Ленина, 57, 55, 53, 51/36, улица Зверева, 38, 40, 42, улица Дьяконова 9, 10, 12, 14, площадь Калинина, 1, 3, проспект Гагарина, 34, 36, 38, 40, 42.

Теплоснабжение было полностью восстановлено утром 16 января.