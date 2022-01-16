В Великих Луках вандалы испортили праздничную инсталляцию
В Великих Луках неизвестные испортили новогоднюю световую инсталляцию. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Глава Администрации Андрей Беляев.
«Руководитель УЖКХ города Великие Луки напишет соответствующее заявление в правоохранительные органы. Прошу жителей сообщить какую - либо информацию, если Вы были свидетелями правонарушения. Телефон 8-81153-3-63-74», - прокомментировал Андрей Беляев.
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