Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

16:34, 16 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерлт 1 352 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 875 случаев COVID-19 (135 — за прошедшие сутки). 68 875 пациентов вылечились от коронавируса, из них 74 — за минувшие сутки.