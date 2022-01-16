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Общество

Санкт-Петербург превратился в огромный каток

Фото: «Подъём»

Жители Санкт-Петербурга жалуются, что многие улицы и тротуары покрыты толстым слоем льда. Многие жители города уже оказались в травмпунктах, а некоторые решили показать свою креативность и передвигаться по городу на коньках, сообщило интернет-издание «Подъём».

Власти Петербурга назвали причиной сильного гололёда в городе «температурные качели», а в комитете по благоустройству сообщили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Пока власти города решают проблему, а петербуржцы сидят в километровых очередях, чтобы получить помощь, Сергей Шнуров снял новый клип с горами мусора и снега в Петербурге, посвящённый губернатору Александру Беглову.

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