Японские ученые нашли связь между кишечной бактерией и низкой смертностью от COVID-19

18:26, 16 января 2022, ПАИ

Сотрудники Нагойского университета в центральной части Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении новым коронавирусом. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте газеты The Japan Times.

Исследователи считают, что бактерия Collinsella способна преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, предотвращая сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека. Это значит, что в случае большого скопления в кишечнике этих бактерий они смогут подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заражения и низкую вероятность смертности.

Для проверки этой теории ученые взяли образцы у 953 человек из стран, где зафиксированы разные уровни смертности среди инфицированных. Отмечается, что в Японии, Республике Корея и Финляндии большая концентрация Collinsella была в зависимости от страны обнаружена в кишечниках 34-61% участников исследования. При этом у людей из Бельгии, Великобритании, Италии и США, где наблюдается высокая смертность, большая концентрация была выявлена лишь в 4-18% случаев.