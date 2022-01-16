Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Японские ученые нашли связь между кишечной бактерией и низкой смертностью от COVID-19

Сотрудники Нагойского университета в центральной части Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении новым коронавирусом. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте газеты The Japan Times.

Исследователи считают, что бактерия Collinsella способна преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, предотвращая сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека. Это значит, что в случае большого скопления в кишечнике этих бактерий они смогут подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заражения и низкую вероятность смертности.

Для проверки этой теории ученые взяли образцы у 953 человек из стран, где зафиксированы разные уровни смертности среди инфицированных. Отмечается, что в Японии, Республике Корея и Финляндии большая концентрация Collinsella была в зависимости от страны обнаружена в кишечниках 34-61% участников исследования. При этом у людей из Бельгии, Великобритании, Италии и США, где наблюдается высокая смертность, большая концентрация была выявлена лишь в 4-18% случаев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

16 января 2022

22,8 млн рублей получил Новоржевский район на реализацию региональных проектов
16 января 2022

Тесты, выявляющие штамм «омикрон», будут дороже используемых сегодня
16 января 2022

Стилист поделилась советами по выбору зимней одежды
16 января 2022

Психолог рассказала о главном признаке эмоционального выгорания
16 января 2022

Зачёт по погодоведению: «Псковский телеграм Online» утром в понедельник
16 января 2022

Центр им. Гамалеи планирует создать вакцину против коронавируса на основе сразу нескольких штаммов

16 января 2022

Санкт-Петербург превратился в огромный каток

16 января 2022

Митрополит Тихон поделился архивными фотографиями кота Владыки в юности

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...