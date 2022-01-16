Эксперт рассказал о способах продлить срок службы автомобиля

22:11, 16 января 2022, ПАИ

У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью «Радио Sputnik» автоэксперт, шеф-редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский.

Продлить срок службы транспортного средства поможет, по мнению эксперта, езда в определённом скоростном режиме.

Оптимальной скоростью движения по трассе Межибовский считает 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей возрастёт расход топлива из-за влияния аэродинамики.

Кроме того, рекомендуется не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля, причём ключевое значение для того, чтобы предотвратить преждевременный износ деталей, имеет своевременная замена моторного масла.