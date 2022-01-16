Эксперт рассказал о способах продлить срок службы автомобиля
У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью «Радио Sputnik» автоэксперт, шеф-редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский.
Продлить срок службы транспортного средства поможет, по мнению эксперта, езда в определённом скоростном режиме.
Оптимальной скоростью движения по трассе Межибовский считает 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей возрастёт расход топлива из-за влияния аэродинамики.
Кроме того, рекомендуется не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля, причём ключевое значение для того, чтобы предотвратить преждевременный износ деталей, имеет своевременная замена моторного масла.
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