Эксперт спрогнозировал курс рубля в 2022 году

23:23, 16 января 2022, ПАИ

В 2022 году курс рубля будет стабильным, заявил эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что для прогноза курса необходимо отслеживать количество денег в экономике. Он отметил: если Центробанк увеличивает массу денежных средств в экономике, это приводит к стимулированию спроса.

У ЦБ есть три инструмента для увеличения или понижения массы денег в экономике, рассказал Ходжа. Это операции на открытом рынке (продажа и покупка гособлигаций на вторичном рынке), рефинансирование через дисконтное окно (ключевая ставка) и норма обязательных резервов (влияет на денежный мультипликатор).

Также, по мнению специалиста, необходимо обращать внимание на цену на нефть. В настоящее время сильной зависимости между мировыми ценами на нефть и курсом рубля не наблюдается благодаря действиям Банка России, заключил Ходжа.