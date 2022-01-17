Более 328 млн человек в мире заразились COVID-19

09:26, 17 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 17 января в мире зарегистрировано 328 827 870 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 557 760 человек. Количество выздоровевших – 267 715 181.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 66 995 533. В этой стране от коронавируса умерли 873 564 человека, выздоровело – 43 090 644.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболели 10 803 534 человека, 9 858 615 пациентов выздоровело, 321 320 – умерло.