Россияне массово бронируют отдых в Турции на майские праздники

10:21, 17 января 2022, ПАИ

По данным экспертов туристической индустрии, с начала 2022 года объем бронирований туров в Турцию на майские праздники в полтора раза превысил показатели 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

По информации Travelata.ru, за первый неполный месяц 2022 года глубина продаж туров в Турцию на майские каникулы уже составила 2 процента, в прошлом году — всего 0,3 процента. Специалисты Level.Travel добавили, что на республику приходится 63 процента от всего числа бронирований, следом идет Египет, 15 процентов, и российские курорты — восемь процентов. В Tez Tour также наблюдают существенный интерес к турам в последний месяц весны — 80 процентов спроса формирует Турция, оставшиеся 20 процентов распределены между Грецией, Египтом, Кипром и другими направлениями.

Туристы начали задумываться об отдыхе сильно заранее благодаря возможности гибкой оплаты: для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 10 процентов, остальная стоимость вносится за две-три недели до вылета. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, около 20 процентов путешественников (около 300 тысяч человек) перенесли свой отпуск на май 2022 года, так как год назад из-за очередной волны пандемии не смогли отправиться в Турцию.

Тем не менее ситуация еще может измениться: многие россияне откладывают бронирование на майские праздники, ожидая запуска очередного этапа программы туристического кешбэка, а фокус с Турции вероятно сместится на новые направления в случае снятия ограничений на авиасообщение с другими странами.