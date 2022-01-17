Проблемы развития спорта для людей с инвалидностью в Псковской области обсудили в проектном офисе «Команда 2018»

16:39, 17 января 2022, ПАИ

17 января в Пскове в проектном офисе «Команда 2018» состоялся круглый стол «Проблемы развития спорта для людей с инвалидностью на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Организатором встречи выступила Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в рамках проекта «Спорт доступен каждому», поддержанного Фондом президентских грантов.

Участниками круглого стола стали и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев, консультант отдела культурной политики комитета по культуре Псковской области Ирина Шаповалова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов, руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по Псковской области» Минтруда России Татьяна Григорьева, руководитель отделения спортивной медицины ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Евгений Васильев, директор ГАОУДОД ДООФЦ «Дельфин» Николай Агафонов, и. о. председателя ГАУ Псковской области «Спортивная школа «Олимп» Артур Акавов, заместитель директора по учебно-спортивной работе «Спортивная школа «Олимп» Ирина Матвеева, председатель Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ПОО ВОИ) Марина Борисенкова, заместитель председателя ПОО ВОИ Эдуард Малин, заместитель председателя ПРОО «ФСО и ПОДА» Иван Никитин, руководитель ШК «UNLIM» Святослав Самсонов, председатель ПРОО «ФС ПОДА» Владимир Петров, спортсмен ПОДА, член сборной РФ Екатерина Огинская, спортсмен ПОДА, член сборной РФ Эдуард Огинский.

Председатель Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ПОО ВОИ) Марина Борисенкова в своем докладе рассказала, что социальный проект Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» «Спорт доступен каждому» поддержан Фондом президентских грантов и реализуется на средства гранта. Размер гранта, включая софинансирование, составляет 6 млн 993 тысячи 180 рублей.

В рамках проекта в Пскове приобрели доступные для людей с инвалидностью зальные тренажеры, уличные тренажеры фирмы ТОСИ, специализированный автобус с подъемным оборудованием для инвалидов. Кроме того, по словам Борисенковой, обучение проходят пять специалистов по специальности «тренер-преподаватель по АФК» (адаптивная физическая культура).

Также в рамках проекта будут созданы благоприятные условия для привлечения большего числа людей с инвалидностью к круглогодичным бесплатным занятиям спортом и физкультурой в учреждении адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; гарантированный результат для людей с ОВЗ от занятий с квалифицированными тренерами по разработанным методикам; регулярное посещение занятий, независимо от района проживания и степени инвалидизации, используя преимущества доставки на специализированном транспорте; возможность занятий на свежем воздухе, в любое удобное время, используя уличный тренажерный комплекс; занятия в закрытом спортивном зале дадут толчок к реабилитации, абилитации и развитию параолимпийских видов спорта; после получия статуса спортсмена у участников проекта появится дополнительная возможность наблюдаться в физкультурно-спортивном диспансере области.

В заключение Марина Борисенкова отметила, что в Псковской области у людей с ОВЗ появится возможность систематических всесезонных занятий физической культурой и спортом, улучшится состояние здоровья, социальное самочувствие, они активнее интегрируются в общество, смогут чувствовать себя полноправными членами государства, преодолеть психологические проблемы, доказать себе и окружающим, что все возможно. Появится возможность спортивного совершенствования, увеличится двигательная активность и социально-трудовые компетенции.

Сегодня необходима, по мнению Марины Борисенковой, разработка комплекса мер по межведомственному взаимодействию между органами здравоохранения, труда и социальной защиты населения и физической культуры и спорта по выявлению людей с ограниченными возможностями на этапе реализации, вовлечения их в систему спортивной подготовки.

«Круглый стол прошел в очень конструктивном ключе, удалось обсудить очень много вопросов, есть уже определенные намеченные пути решения проблем. Они, конечно, не глобальные, и все проблемы мы сразу не решим. Но небольшими шагами мы движемся к хорошей цели — чтобы люди с инвалидностью были вовлечены в спорт, чтобы они могли поддержать свое здоровье. По итогам круглого стола будет сформирована резолюция, которую мы направим в администрацию Псковской области. Надеемся, что нас там тоже поддержат и развитию адаптивного спорта в нашей области быть», - прокомментировала итоги круглого стола Марина Борисенкова.