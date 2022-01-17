Центр ЖКХ готов оказать удалённую юридическую помощь жителям Псковской области

10:53, 17 января 2022, ПАИ

В рамках социального проекта «Везде как Дома — ЖКХ онлайн», реализуемого Союзом собственников недвижимости Псковской области, был создан Информационно-консультационный центр ЖКХ, призванный оказывать помощь гражданам, столкнувшимся с нарушением их прав в сфере ЖКХ. Данный социальный проект проводится при поддержке администрации Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект направлен на создание в регионе эффективно действующей системы защиты прав граждан в сфере ЖКХ, нацеленной в первую очередь на оказание безвозмездной практической юридической помощи гражданам при помощи современных цифровых технологий (онлайн-консультации) и повышение правовой грамотности населения в указанной сфере.

В ходе проекта особое внимание уделяется развитию информационных ресурсов и оказанию безвозмездных консультационных услуг населению по защите законных прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг.

С этой целью для оказания непосредственной правовой поддержки и практической юридической помощи обеспечена возможность проведения телефонных и онлайн-консультаций (при помощи специальных программ — Skype, Zoom) с возможностью составления правовой документации.

Проводимые по проекту мероприятия будут способствовать повышению уровня правовой грамотности граждан, развитию общественного контроля, гражданского самосознания и стремлению защищать свои права как гражданина.

Обратиться за консультацией можно по телефону юриста 89602280231 (Федоров Я. Р.) либо по электронной почте yar171197@yandex.ru.

Общественная палата Псковской области выступает в качестве партнера социального проекта «#Везде как Дома — ЖКХ онлайн» Союза собственников недвижимости Псковской области, в том числе оказывает информационную поддержку в реализации проекта.