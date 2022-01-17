Великие Луки отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

13:20, 17 января 2022, ПАИ

17 января в Великих Луках проходят памятные мероприятия в честь 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественный митинг состоялся у Вечного огня на Аллее Героев Великой Отечественной войны. Почтить память воинов-освободителей в этот день собрались представители областных и городских властей, патриотических движений, общественники и жители города.

Приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«17 января 1943 года — дата, которая навсегда вошла в историю Великих Лук. В этот день в ходе Великолукской наступательной операции город был освобожден от врага. В годы оккупации великолучане оказывали яростное сопротивление немецко-фашистским захватчикам, в городе действовали подпольные группы. Прошло немало лет, но жители города помнят и чтят мужество и беспримерную стойкость героев войны», — сказано в поздравлении главы региона.

Особые слова благодарности и признательности Михаил Ведерников адресовал ныне живущим ветеранам, детям войны, труженикам тыла и всем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал город в послевоенные годы. «Ваши доблесть и стойкость, проявленные в тяжелое время, — пример для всех ныне живущих», — акцентировал внимание губернатор.

Все участники мероприятия, в том числе заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков и глава Великих Лук Александр Козловский, возложили цветы к Вечному огню в память о павших в годы Великой Отечественной войны воинах.

Ранее состоялись панихида и возложение цветов на братском кладбище воинов Советской армии, павших в 1941–1943 годах. Вечером запланирован праздничный концерт.

Все мероприятия организованы с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1942 года и продлилась почти 2 месяца. Ее называют малой Сталинградской битвой. Она проводилась силами 3-й Ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Бои за Великие Луки носили ожесточенный характер. Утром 16 января была взята крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. 17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона противника были окончательно уничтожены.