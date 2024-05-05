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Общество

Программу к 100-летию Булата Окуджавы представят псковичам 13 мая 

Программу к 100-летию Булата Окуджавы «С надеждой в будущее» представят 13 мая преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Автор и руководитель проекта «С надеждой в будущее» Юлия Зубрилина отметила, что в программе мероприятия будут затронуты самые важные темы творчества поэта. Это любовь, война и надежда на светлое будущее.

Студенты 1–3-х курсов колледжа искусств исполнят стихи и песни в сопровождении Григория Галковского (гитара) и Анны Сергеевой (фортепиано).

Концерт начнётся в 14:00. Адрес актового зала Псковской областной универсальной научной библиотеки: улица Профсоюзная, дом 2, первый этаж. Вход на мероприятие свободный.

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Программу к 100-летию Булата Окуджавы представят псковичам 13 мая 
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