Программу к 100-летию Булата Окуджавы представят псковичам 13 мая

23:35, 05 мая 2024, ПАИ

Программу к 100-летию Булата Окуджавы «С надеждой в будущее» представят 13 мая преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Автор и руководитель проекта «С надеждой в будущее» Юлия Зубрилина отметила, что в программе мероприятия будут затронуты самые важные темы творчества поэта. Это любовь, война и надежда на светлое будущее.

Студенты 1–3-х курсов колледжа искусств исполнят стихи и песни в сопровождении Григория Галковского (гитара) и Анны Сергеевой (фортепиано).

Концерт начнётся в 14:00. Адрес актового зала Псковской областной универсальной научной библиотеки: улица Профсоюзная, дом 2, первый этаж. Вход на мероприятие свободный.