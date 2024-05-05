Митрополит Арсений поздравил студентов Псково-Печерской семинарии с Пасхой
Митрополит Псковский и Порховский Арсений поздравил студентов Псково-Печерской семинарии с Пасхой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Митрополит также исполняет обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии, и сегодня он поздравил студентов с праздником.
Студенты поблагодарили владыку за радость общения. Кроме того, они исполнили праздничные песнопения.
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