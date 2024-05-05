Митрополит Арсений поздравил студентов Псково-Печерской семинарии с Пасхой

22:39, 05 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений поздравил студентов Псково-Печерской семинарии с Пасхой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит также исполняет обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии, и сегодня он поздравил студентов с праздником.

Студенты поблагодарили владыку за радость общения. Кроме того, они исполнили праздничные песнопения.