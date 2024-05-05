Михаил Ведерников передал в дар псковской церкви икону святого Георгия Победоносца

21:46, 05 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу в день Светлой Пасхи. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В этот великий праздник в православных храмах царит особая благоговейная атмосфера радости, надежды и добра», – отметил он. Кроме того, Михаил Ведерников передал иерею Роману в дар церкви икону святого Георгия Победоносца.

«Ещё раз с праздником, друзья! Христос воскресе», – заключил глава региона.