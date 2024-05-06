Из-за похолодания отопление в Пскове начнут отключать на неделю позже

09:23, 06 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин подвёл итоги своего опроса по отключению отопления в Пскове. Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале.

Большинство псковичей, принявших участие в опросе, проголосовали против отключения отопления. При этом 41% в Telegram-канале и 40% на странице «ВКонтакте» высказались за отключение отопления. Ещё 7% (Tg-канал) и 1% (ВК) проголосовавших выбрали вариант «Я из другого города».

«Большинство из вас высказались за то, чтобы пока не отключать отопление. В связи с этим окончание отопительного сезона переносится на 13 мая. Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в опросе. Считаю, что так действительно будет лучше. Сейчас, например, на улице всего + 4°С», — написал Борис Елкин.