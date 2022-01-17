Псковичка с подельниками сбывала наркотики в Брянской и Смоленской областях

16:39, 17 января 2022, ПАИ

Злоумышленники в течение полугода сбывали наркотики на территории Брянской и Смоленской областей, сообщило Управление МВД России по Брянской области.

Уголовное дело находилось в следственной части следственного управления УМВД России по Брянской области. В ходе расследования установлено, что преступная группа из 11 человек (9 жителей Брянской области, жительница Псковской области и житель Смоленской области) сбывала наркотики бесконтактным способом. Преступный доход легализовали при помощи совершения банковских операций. В ходе следствия полицейские изъяли более двух с половиной килограммов наркотических средств.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением по статьям 210 (часть 2), 228.1 (части 4 и 5), 174.1 УК РФ направлено в Советский районный суд города Брянска.