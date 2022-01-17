Псковский госархив опубликовал объявления 1840 года о продаже цветочных луковиц

17:47, 17 января 2022, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте опубликовал объявления 1840 года о продаже цветочных луковиц.

В приложении к «Псковским губернским ведомостям» от 25 сентября 1840 года (№ 39. – С. 244) попадается предложение о цветочных луковицах. «Приехавший из г. Митавы Виртембергский подданный Михаель Рейбер, квартирующий в доме Диппера на Сергиевской улице, имеет честь объявить почтеннейшей публике, что он продает привезенные им Голландские цветочные луковицы разных родов и колеров, по самой умеренной цене», - пояснили в архиве.

Наряду с предложениями о продаже сообщалось также и о передвижении представителей дворянского сословия: кто из них прибыл в Псков или покинул его. К примеру, в данном выпуске извещалось о прибытии из Островского уезда помещика Назимова, об отбытии в Ставрополь командующего Гребенским Казачьим полком графа Стейнбока.