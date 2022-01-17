Псковичей просят помочь с поисками пропавшей в лесу собаки с эпилепсией

17:56, 17 января 2022, ПАИ

Псковичей просят помочь с поисками пропавшей в лесу собаки с эпилепсией, сообщается в группе ПРОО «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Собака по кличке Шоколадка пропала в деревне Букаши Псковского района (за Цаплино).

«Она находилась с семьей, и она гуляла во дворе, раздались крики и звуки борьбы, и Шоколадка исчезла», - рассказали в зоозащитной организации, отметив, что следов собаки нигде нет.

Собака пугливая и сама не выйдет к людям. Псковичей просят подъехать и помочь с поисками Шоколадки.

Страница хозяйки собаки Ирины Трофимовой https://vk.com/id137530781, номер телефона +79517573147.