Псковичей просят помочь с поисками пропавшей в лесу собаки с эпилепсией
Псковичей просят помочь с поисками пропавшей в лесу собаки с эпилепсией, сообщается в группе ПРОО «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».
Собака по кличке Шоколадка пропала в деревне Букаши Псковского района (за Цаплино).
«Она находилась с семьей, и она гуляла во дворе, раздались крики и звуки борьбы, и Шоколадка исчезла», - рассказали в зоозащитной организации, отметив, что следов собаки нигде нет.
Собака пугливая и сама не выйдет к людям. Псковичей просят подъехать и помочь с поисками Шоколадки.
Страница хозяйки собаки Ирины Трофимовой https://vk.com/id137530781, номер телефона +79517573147.
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