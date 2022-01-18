Что можно и что нельзя делать в Крещенский сочельник

07:00, 18 января 2022, ПАИ

18 января Русская православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня, или Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником — Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста.

Крещение Иоанна Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя». Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын — Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.

Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво — пшеничный взвар с медом и изюмом. Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа Церковь установила пост, поэтому на стол ставили постную кашу, овощные блины и медовые оладьи. В этот день не едят до тех пор, пока не вынесут свечу после литургии утром и не сделают причащения крещенской водой.

Вечером перед Крещением люди отправляются в церковь, где происходит водосвятие. После церковной службы христиане пьют святую воду всей семьей, освящают ею дом и хозяйство. Считается, что именно вечерняя вода имеет наибольшую святую силу. Отчего многие погружаются в прорубь, когда взойдет первая звезда 18 января.

Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской.

Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке: встал человек, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму («агиасма», греч. — «святыня»). Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, за ней лекарство, потом завтрак.

Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Часто духовники «прописывают» своим приболевшим чадам крещенскую воду — каждый час по ложечке, с верой, конечно. Ею и умывать больного можно, и постель кропить. Женщинам в критические дни принимать крещенскую воду не благословляется. Но это если женщина в остальном здорова. А если она больна, то даже это обстоятельство роли не играет. Крещенская вода будет ей в помощь.

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник её не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается. Также есть традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления.

В Крещенский сочельник нельзя ругаться с родными и близкими, так как считается, что потом не удастся помириться минимум три месяца. Не следует ставить на праздничный стол четное количество блюд, чтобы не упустить удачу. Не стоит употреблять алкоголь, так как это считается грехом 18 января. Нельзя встречать Крещенский сочельник в неубранном доме.