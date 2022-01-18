65 бригад энергетиков ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области

08:33, 18 января 2022, ПАИ

Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области. К работам привлечены 65 бригад и 65 единиц техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Вечером 17 января на регион обрушился снегопад и сильный штормовой ветер. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» заранее перешёл в режим повышенной готовности. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах.

Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, для подачи электричества жителям региона задействованы передвижные генераторы. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.