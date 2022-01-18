Жители Псковской области могут переслать налоговые декларации ценным почтовым отправлением

09:16, 18 января 2022, ПАИ

В России стартовала декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах за 2021 год. Налоговую декларацию можно отправить ценным почтовым отправлением, это регламентировано Налоговым кодексом РФ.

За 11 месяцев прошлого года данной услугой в Псковской области воспользовались 35 тысяч раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС по региону.

В отсутствие возможности лично подать документы в организацию можно воспользоваться услугами почтовой пересылки. Дата принятия ценного письма на почте является датой предъявления документа адресату, что будет главным преимуществом почтового отправления.

Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах. Заполнить опись можно в почтовом отделении или на сайте «Почты России».

Оператор при отправке сверяет содержимое письма с описью вложения, после чего проставляет на бланке свою подпись и штамп почтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается отправителю вместе с квитанцией.

Жители Псковской области имеют возможность в удобное для себя время в близлежащем почтовом отделении сообщить в налоговый орган о полученных доходах за прошедший год в установленные законодательством сроки.

«Отправка деклараций и других документов «Почтой России» является надежным способом передачи юридически значимой информации. Преимуществом такого вида отправления является наличие чека, который подтверждает факт отправки и дату. С момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок», — уточнила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.