Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области могут переслать налоговые декларации ценным почтовым отправлением

В России стартовала декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах за 2021 год. Налоговую декларацию можно отправить ценным почтовым отправлением, это регламентировано Налоговым кодексом РФ.

За 11 месяцев прошлого года данной услугой в Псковской области воспользовались 35 тысяч раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС по региону.

В отсутствие возможности лично подать документы в организацию можно воспользоваться услугами почтовой пересылки. Дата принятия ценного письма на почте является датой предъявления документа адресату, что будет главным преимуществом почтового отправления.

Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах. Заполнить опись можно в почтовом отделении или на сайте «Почты России».

Оператор при отправке сверяет содержимое письма с описью вложения, после чего проставляет на бланке свою подпись и штамп почтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается отправителю вместе с квитанцией.

Жители Псковской области имеют возможность в удобное для себя время в близлежащем почтовом отделении сообщить в налоговый орган о полученных доходах за прошедший год в установленные законодательством сроки.

«Отправка деклараций и других документов «Почтой России» является надежным способом передачи юридически значимой информации. Преимуществом такого вида отправления является наличие чека, который подтверждает факт отправки и дату. С момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок», — уточнила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

18 января 2022

Эксперт рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса для подростков
18 января 2022

Более 331 млн человек в мире заразились COVID-19
18 января 2022

Шесть деревень в Пыталовском районе остаются без света

18 января 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова
18 января 2022

До -4 градусов ожидается сегодня в Пскове
18 января 2022

Что можно и что нельзя делать в Крещенский сочельник
18 января 2022

О несопоставимом, непознаваемом и военной хитрости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
17 января 2022

В Псковской области побывал десант социологов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...