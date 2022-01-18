Псковича осудили за использование поддельных водительских прав

09:14, 18 января 2022, ПАИ

За использование поддельного водительского удостоверения осудили 34-летнего псковича, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле прошлого года мужчина приобрёл через интернет у неустановленного лица поддельные водительские права. В сентябре того же года в районе деревни Карпово Островского района обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки мужчина предъявил должностному лицу – инспектору ДПС заведомо поддельный официальный документ.

Островский городской суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.