Псковича осудили за использование поддельных водительских прав
За использование поддельного водительского удостоверения осудили 34-летнего псковича, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В июле прошлого года мужчина приобрёл через интернет у неустановленного лица поддельные водительские права. В сентябре того же года в районе деревни Карпово Островского района обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки мужчина предъявил должностному лицу – инспектору ДПС заведомо поддельный официальный документ.
Островский городской суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.
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