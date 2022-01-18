Более 331 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 18 января в мире зарегистрировано 331 583 752 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 564 022 человека. Количество выздоровевших – 269 154 297.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 67 631 191. В этой стране от коронавируса умер 874 321 человек, выздоровело – 43 165 667.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболели 10 834 260 человек, 9 878 371 пациент выздоровел, 321 990 – умерло.
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