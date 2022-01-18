В Печорах полиция задержала двух нетрезвых водителей

09:42, 18 января 2022, ПАИ

В Печорах полиция установила двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 января у дома по Псковскому шоссе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140. Выяснилось, что автомобилем управлял 60-летний житель Печорского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день по улице Мира на автомобиле «Фольксваген Пассат» ехал 28-летний житель Печорского района в нетрезвом виде. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.