Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису

Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 57 юных спортсменов из Пскова, Печор, Гдовского района, Порхова и Великого Новгорода. Они состязались в трех возрастных группах.

Как отметили в Федерации настольного тенниса Псковской области, отличную игру показала псковичка Анастасия Беляева, которая сумела выиграть не только свою возрастную группу, в которой были четыре сильнейших спортсменки из Великого Новгорода, но также занять второе место в абсолютном зачете, выиграв у сильных спортсменов. Теннисисты из Псковской области показали достойную игру, волю к победе, не дав гостям увезти ни одного золота соревнований.

Результаты соревнований:

Абсолютный зачет
1. Михаил Марцеха, Псков
2. Анастасия Беляева, Псков
3. Николай Филиппов, Псков

Юноши 2004-2006 годов рождения
1. Николай Филиппов, Псков
2. Михаил Марцеха, Псков
3. Данила Заплатин, Псков

Девушки 2004-2006 годов рождения
1. Карина Филипенкова, Псков
2. Анастасия Зыкова, Печоры
3. Ангелина Колосовская, Псков

Юноши 2007-2009 годов рождения
1. Рустам Рузиев, Псков
2. Павел Морозов, Дно
3. Матвей Рудаков, Великий Новгород

Девушки 2007-2009 годов рождения
1. Анастасия Беляева, Псков
2. Вероника Николова, Великий Новгород
3. Наталия Бородачева, Великий Новгород

Мальчики 2010 годов рождения и моложе
1. Владислав Ильин, Печоры
2. Олег Иванов, Гдовский район
3. Арсений Савельев, Псковский район

Девочки 2010 годов рождения и моложе
1. Алиса Туз, Гдовский район
2. Александра Якубова, Псков
3. Алина Иванова, Гдовский район.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

19 января 2022

Овечкин возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ
19 января 2022

Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу в Твери
19 января 2022

Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису
19 января 2022

Лыжники Дарья Блажевич и Егор Гусак представляют Псковскую область на спартакиаде в Сыктывкаре
18 января 2022

Печерянин завоевал место в составе сборной региона по тхэквондо
18 января 2022

Видео: Спортивный редактор ПАИ на себе испытал силу укола шпаги
18 января 2022

Ушёл из жизни единственный шестикратный победитель Кубка чемпионов Франсиско Хенто

18 января 2022

Псковская команда завоевала серебро на чемпионате Северо-Запада по легкой атлетике

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...