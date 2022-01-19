Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису

10:10, 19 января 2022, ПАИ

Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 57 юных спортсменов из Пскова, Печор, Гдовского района, Порхова и Великого Новгорода. Они состязались в трех возрастных группах.

Как отметили в Федерации настольного тенниса Псковской области, отличную игру показала псковичка Анастасия Беляева, которая сумела выиграть не только свою возрастную группу, в которой были четыре сильнейших спортсменки из Великого Новгорода, но также занять второе место в абсолютном зачете, выиграв у сильных спортсменов. Теннисисты из Псковской области показали достойную игру, волю к победе, не дав гостям увезти ни одного золота соревнований.

Результаты соревнований:

Абсолютный зачет

1. Михаил Марцеха, Псков

2. Анастасия Беляева, Псков

3. Николай Филиппов, Псков

Юноши 2004-2006 годов рождения

1. Николай Филиппов, Псков

2. Михаил Марцеха, Псков

3. Данила Заплатин, Псков

Девушки 2004-2006 годов рождения

1. Карина Филипенкова, Псков

2. Анастасия Зыкова, Печоры

3. Ангелина Колосовская, Псков

Юноши 2007-2009 годов рождения

1. Рустам Рузиев, Псков

2. Павел Морозов, Дно

3. Матвей Рудаков, Великий Новгород

Девушки 2007-2009 годов рождения

1. Анастасия Беляева, Псков

2. Вероника Николова, Великий Новгород

3. Наталия Бородачева, Великий Новгород

Мальчики 2010 годов рождения и моложе

1. Владислав Ильин, Печоры

2. Олег Иванов, Гдовский район

3. Арсений Савельев, Псковский район

Девочки 2010 годов рождения и моложе

1. Алиса Туз, Гдовский район

2. Александра Якубова, Псков

3. Алина Иванова, Гдовский район.