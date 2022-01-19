Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису
Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 57 юных спортсменов из Пскова, Печор, Гдовского района, Порхова и Великого Новгорода. Они состязались в трех возрастных группах.
Как отметили в Федерации настольного тенниса Псковской области, отличную игру показала псковичка Анастасия Беляева, которая сумела выиграть не только свою возрастную группу, в которой были четыре сильнейших спортсменки из Великого Новгорода, но также занять второе место в абсолютном зачете, выиграв у сильных спортсменов. Теннисисты из Псковской области показали достойную игру, волю к победе, не дав гостям увезти ни одного золота соревнований.
Результаты соревнований:
Абсолютный зачет
1. Михаил Марцеха, Псков
2. Анастасия Беляева, Псков
3. Николай Филиппов, Псков
Юноши 2004-2006 годов рождения
1. Николай Филиппов, Псков
2. Михаил Марцеха, Псков
3. Данила Заплатин, Псков
Девушки 2004-2006 годов рождения
1. Карина Филипенкова, Псков
2. Анастасия Зыкова, Печоры
3. Ангелина Колосовская, Псков
Юноши 2007-2009 годов рождения
1. Рустам Рузиев, Псков
2. Павел Морозов, Дно
3. Матвей Рудаков, Великий Новгород
Девушки 2007-2009 годов рождения
1. Анастасия Беляева, Псков
2. Вероника Николова, Великий Новгород
3. Наталия Бородачева, Великий Новгород
Мальчики 2010 годов рождения и моложе
1. Владислав Ильин, Печоры
2. Олег Иванов, Гдовский район
3. Арсений Савельев, Псковский район
Девочки 2010 годов рождения и моложе
1. Алиса Туз, Гдовский район
2. Александра Якубова, Псков
3. Алина Иванова, Гдовский район.
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Псковичи завоевали семь золотых медалей на открытом городском турнире по настольному теннису
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