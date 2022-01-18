Новый этап туристического кешбэка стартовал в России

09:58, 18 января 2022, ПАИ

В России стартовал пятый этап туристического кешбэка, сообщает РИА «Новости».

Российские туроператоры ожидают повышенного спроса в связи с тем, что новый этап акции затронет праздничные дни – 23 февраля и 8 марта. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений. По её словам, их на полмиллиона больше, чем в 2021 году.

Во время действия программы можно будет кататься на горных лыжах на курортах России и заниматься активными зимними видами отдыха. Предусмотрен также санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательный отдых.

Отметим, что условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности; на неё автоматически вернётся 20 % стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.