Псковский музей-заповедник вошел в число лучших в России по посещаемости

09:59, 18 января 2022, ПАИ

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Псково-Изборский объединённый музей-заповедник вошел в число музеев-заповедников с лучшей посещаемостью в новогодние праздники. Список опубликовали 17 января на официальной странице Министерства культуры Российской Федерации.

В тройку лидеров по посещаемости среди музеев-заповедников вошли: Государственный музей-заповедник «Царское Село», который посетили более 95 тысяч человек, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, гостями которого стали более 78 тыс. человек. Третье место занял Государственный музей-заповедник «Павловск», его на новогодних праздниках посетили свыше 58 тысяч человек.

Также в список лидеров вошли Новгородский государственный объединённый музей-заповедник с результатом в 35 тысяч посетителей, Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», который посетили более 22 тысяч человек, и Псково-Изборский объединённый музей-заповедник. Псковский музей в новогодние выходные посетили 20 тысяч человек.

«Мы от души благодарим каждого, кто выбрал наш музей в качестве места отдыха в период новогодних выходных. Будем рады видеть вас снова!» – написали сотрудники Псковского музея-заповедника на официальном сайте учреждения.