Публикуем фотографии с места пожара в Великих Луках
Публикуем фотографии с места пожара в Великих Луках, который произошел 17 января в 20:59.
Напомним, что на улице Фабричной в двухэтажном жилом доме на втором этаже сгорел санузел, дом закопчен изнутри по всей площади. Предположительная причина пожара — перекал печи. Пострадавших на месте происшествия не оказалось, жильцы успели эвакуироваться.
ОНД и ПР по городу Великие Луки напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей.
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