Публикуем фотографии с места пожара в Великих Луках

10:02, 18 января 2022, ПАИ

Публикуем фотографии с места пожара в Великих Луках, который произошел 17 января в 20:59.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Напомним, что на улице Фабричной в двухэтажном жилом доме на втором этаже сгорел санузел, дом закопчен изнутри по всей площади. Предположительная причина пожара — перекал печи. Пострадавших на месте происшествия не оказалось, жильцы успели эвакуироваться.

ОНД и ПР по городу Великие Луки напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей.