Тело женщины обнаружено на месте пожара в Великолукском районе

09:26, 18 января 2022, ПАИ

16 января в 4:51 в Великолукском районе в деревне Макоедово сгорел жилой дом 6х10 метров. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и обнаружили тело 61-летней женщины. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В понедельник, 17 января, в 12:46 в Великих Луках на улице Полиграфистов из-за нарушения правил монтажа электрооборудования произошло возгорание в жилом доме. Огнем в прихожей повреждена стена.

В 18:56 в Островском районе в деревне Погорелка на улице Труда сгорели гараж, сарай, дрова и автомобиль «Фольксваген Пассат». Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

В 20:59 в Великих Луках на улице Фабричной в двухэтажном жилом доме на втором этаже сгорел санузел, дом закопчен изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.