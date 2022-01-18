Публикуем фотографии с места обнаружения тела женщины в Великолукском районе
Публикуем фотографии с места пожара в Великолукском районе, где было обнаружено тело женщины.
Напомним, что 16 января в 4:51 в Великолукском районе в деревне Макоедово сгорел жилой дом 6х10 метров. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и обнаружили тело 61-летней женщины. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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