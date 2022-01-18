В России увеличили бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства

11:19, 18 января 2022, ПАИ

Федеральный бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства увеличен на 110 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 31 декабря 2015 года № 688 «О грантах президента РФ в области культуры и искусства» следующие изменения… Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов начиная с 2022 года – 8 млрд 612,6 миллиона рублей в год», – указано в документе.

В предыдущей версии документа бюджет на выплаты грантов составлял 8 млрд 502,6 миллиона рублей в год, таким образом, сумма увеличилась на 110 млн рублей.