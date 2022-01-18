139 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

11:43, 18 января 2022, ПАИ

73 154 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 139 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровело 69 039 пациентов (за сутки – 85), умер 1 361 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 735 164 теста на коронавирус (за сутки – 1 437).