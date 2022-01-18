Пострадавшие в ДТП в Палкино находятся в среднетяжёлом состоянии

12:05, 18 января 2022, ПАИ

Пострадавшие в ДТП в Палкино, которое произошло 17 января, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, что 17 января на трассе Санкт-Петербург – Киев в Палкинском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Участниками ДТП стали автомашины Opel и SsangYong. Водитель автомобиля KIA ушел от столкновения, съехав в кювет. В результате ДТП пострадали пять человек, среди них две девочки 9 и 16 лет. Полиция проводит проверку по факту аварии.