Двое детей пострадали в ДТП в Псковской области

13:05, 17 января 2022, ПАИ

На трассе Санкт-Петербург - Киев в Палкинском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев аварии, водитель автомобиля «Опель» пошел на обгон, в результате столкнулся со встречной иномаркой. Еще один автомобиль, «КИА», ушел от столкновения, съехав в кювет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По предварительной информации, в результате ДТП травмировано 5 человек, из них двое детей 10 и 16 лет. Три человека доставляются в медучреждения: женщина в тяжелом состоянии и двое детей в удовлетворительном состоянии для осмотра.

На месте работали сотрудники ДПС и пожарной охраны. Три автомобиля скорой помощи увезли раненых в Псковскую больницу.