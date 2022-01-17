Полиция проводит проверку по факту ДТП в Палкинском районе
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Палкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Столкновение трёх легковых автомобилей Opel, SsangYong и KIA произошло 17 января на 315-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
По словам очевидцев аварии, водитель автомобиля «Опель» пошел на обгон, в результате столкнулся со встречной иномаркой. Еще один автомобиль KIA ушел от столкновения, съехав в кювет.
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