В автомобиле SsangYong пострадали девочки 9 и 16 лет в результате ДТП в Палкинском районе

14:35, 17 января 2022, ПАИ

В автомобиле SsangYong пострадали девочки 9 и 16 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД уточнили, что, по имеющейся на данный момент информации, тяжело пострадавших нет. За рулём «Опеля» был мужчина, пострадала его супруга.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Столкновение трёх легковых автомобилей Opel, SsangYong и KIA произошло 17 января на 315-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель. Участниками ДТП стали автомашины Opel и SsangYong. Водитель автомобиля KIA ушел от столкновения, съехав в кювет. Ранее сообщалось, что женщина за рулём автомобиля Opel пошла на обгон и не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомашиной SsangYong.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Палкинском районе.