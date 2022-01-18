Пресс-секретарь Путина не исключил, что президент может принять участие в крещенских купаниях

14:45, 18 января 2022, ПАИ

«Если он решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье», - заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве будет сложно найти место для купания рядом с Кремлем.

Отметим, что президент России Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, исключением стал лишь 2020 год.

Большой православный праздник Богоявление, или Крещение Господне, отмечается 19 января. Традиционно в этот день и накануне православные христиане совершают купания в прорубях водоемов.

Все новости о том, как проходит подготовка к крещенским купаниям в Псковской области, здесь.