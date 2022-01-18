Педофилов-рецидивистов будут заключать под стражу пожизненно
Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, об этом сообщил ТАСС.
Законом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Поправками ко второму чтению уточняется, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как установлено сейчас.
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