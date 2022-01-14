Госдума расширила возраст жертв педофилов вплоть до 18 лет

20:08, 17 января 2022, ПАИ

В статью 57 УК РФ предлагается внести изменение. За особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будут наказывать пожизненным заключением в тюрьме, распространив действие статьи вплоть до 18 лет. Ранее статья действовала в отношении жертв, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает канал «Псковская сводка».

Соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, текст размещён в думской электронной базе. Изменение к закону предложила зампредседателя комитета Ирина Панькина (фракция «Единой России»).