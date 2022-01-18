Россияне и тайные льготы: о каких пособиях могут не знать граждане

13:57, 18 января 2022, ПАИ

Госдума рассказала россиянам о льготах, про которые они могли не знать. Об этом говорится в публикации на странице палаты в соцсети «ВКонтакте».

Улучшение жилищных условий

Так, граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.



Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть выше, чем у проданной. При этом кадастровая стоимость старого жилья не может превышать 50 миллионов рублей. Кроме того, на момент покупки у членов семьи не должно быть в собственности жилья, площадь которого на 50 процентов больше, чем новой квартиры.

Налог на имущество

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Для этого им нужно обратиться в ФНС. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например квартиру, дом и гараж одновременно.

Земельный налог

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.

Лекарства для детей

Дети во возрасте до трех лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Налоговый вычет

Уплата НДФЛ позволяет оформить налоговый вычет. Это касается сумм, потраченных на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг, пожертвования и тому подобное.

Оплата ЖКУ

Семья может получить субсидию, если ее расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе. Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ.

Выплаты на детей

Семьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие.

Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.