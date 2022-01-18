Интернаты в России переходят в закрытый режим работы из-за «омикрона»

14:32, 18 января 2022, ПАИ

Интернаты в России переходят в закрытый режим работы из-за «омикрона». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, пишут федеральные СМИ.

Она рассказала, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона» в 42 регионах. По словам вице-премьера, в реальности случаев распространения омикрон-штамма в стране гораздо больше. Правительство РФ подготовило новый план по борьбе с ковидом с учетом «омикрона».

Всего в России за последние сутки выявили 31 252 случая коронавируса.