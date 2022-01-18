В Москве из-за омикрон-штамма ужесточили антиковидные ограничения

14:55, 18 января 2022, ПАИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах против распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра.

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и хронически больных граждан продлили до 1 апреля 2022 года. Также до 1 апреля 2022 г. продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Сергей Собянин также рекомендовал перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников там, где это возможно.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу.