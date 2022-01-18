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Общество

Вера Емельянова приняла участие в федеральном корсовете под председательством Михаила Мишустина

Особенности мобилизации системы здравоохранения в условиях появления нового штамма COVID-19 «омикрон» рассмотрены на координационном совете при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Совещание 18 января провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Псковскую область на совещании представляли и. п. губернатора Вера Емельянова, а также руководство ряда органов исполнительной власти и территориального управления Роспотребнадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных. Реализация плана — большая и ответственная задача. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме и с учетом складывающейся ситуации. В настоящее время рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. Тем не менее надо быть готовыми к любому варианту развития событий. Нужно сделать все возможное для защиты людей», - заметил Михаил Мишустин.

Глава правительства призвал глав регионов активизировать работу в части организации деятельности первичного звена и амбулаторной службы. Ожидается, что именно там нагрузка окажется максимальной. Председатель правительства России анонсировал предоставление серьезной финансовой поддержки регионам, в первую очередь на закупку лекарственных препаратов и помощь системе ОМС. В частности, 15 млрд рублей будет направлено на закупку лекарств для борьбы с ковидом, еще 5 млрд рублей правительство России выделит на эти цели регионам.

Кроме того, должны быть обеспечены целевые показатели по выполнению тестирования, усилен контроль над соблюдением санитарных требований. Отдельно Михаил Мишустин остановился на работе с обращениями граждан и усилении деятельности горячих линий. На развертывание их дополнительных мощностей федеральный центр направит около 700 млн рублей. «Мы должны встретить пик заболеваемости, когда он наступит, в полной готовности. Нужно обеспечить полноценную работу всех систем. Сейчас это самое важное», - заключил премьер.

В Псковской области также выявлены первые случаи заболевания «омикроном». После некоторого улучшения эпидемиологической обстановки в декабре прошлого года заболеваемость COVID-19 снова пошла вверх. В настоящее время на лечении с коронавирусом находятся более 3,8 тысячи жителей региона, большая часть — на амбулаторном лечении. Коечный фонд, который сейчас составляет порядка 735 мест, занят менее чем на 65%.

Уровень вакцинации жителей региона от COVID-19 составляет более 67% от установленного показателя. Первым компонентом вакцин привито почти 273 тысяч человек. Ревакцинировано более 32,5 тысячи человек.

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