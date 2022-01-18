Как сэкономить при оплате госпошлины, напомнили псковичам в ГИБДД

15:23, 18 января 2022, ПАИ

В Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области напомнили о преимуществах подачи заявлений на получение услуг Госавтоинспекции через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Подавая заявление через портал, псковичи могут сократить время на получение услуги, выбрать удобную дату и время посещения, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

При регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более четырёх лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра автомобиля. Кроме того, сведения о ней должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств.