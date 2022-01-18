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Общество

Пользователи платформы Tele2 Skill могут изучать иностранный язык

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил курс по английскому языку на образовательной платформе Tele2 Skill. Он содержит уроки для учеников разных уровней подготовки: от Beginner до Upper Intermediate.

Каждый пятый россиянин планирует приступить к изучению иностранного языка после новогодних каникул, показывают исследования. Клиенты Tele2 могут сделать это с любого устройства в любое удобное время. Мобильный оператор запустил новый курс видеоуроков для изучения английского языка на портале skill.tele2.ru.

Курс разработан специалистами сервиса изучения английского языка Engster. Авторы подобрали задания с учетом ассоциативных механизмов и принципов работы памяти, что позволяет использовать время обучения максимально эффективно. Курс содержит уроки для учеников разных уровней подготовки: Beginner, Elementary, Intermediate и Upper Intermediate. В 2022 году на образовательном портале Tele2 появятся программы для изучения других иностранных языков.

Оператор запустил образовательную онлайн-платформу skill.tele2.ru в 2021 году. Базовый набор курсов на портале закладывает фундамент для дальнейшей специализации и трудоустройства в IT-сфере, бизнесе, маркетинге, дизайне и других отраслях. Наиболее популярными темами в 2021 году стали: «Основы event-менеджмента», «Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных» и «Java. Базовый курс». При этом 85% пользователей портала смотрели видеоуроки со смартфона, 13% – проходили курсы на экране компьютера, планшетами воспользовались 2% клиентов.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы развиваем наш образовательный онлайн-ресурс: совместно с ведущими экспертами в сфере изучения английского языка Tele2 собрала самый актуальный и востребованный контент. Новый курс будет полезен всем, кому иностранный язык нужен в работе, кто хочет свободно чувствовать себя за рубежом или читать профессиональную литературу на языке оригинала».

Для практики английского клиенты Tele2 могут посмотреть фильмы на языке оригинала, обменяв минуты на кино в мобильном приложении Tele2 или на сайте movie-minutes.tele2.ru. В каталоге собрана подборка лент с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Обменять минуты на кино могут абоненты всех тарифов Tele2. Помимо этого, клиентам оператора доступны специальные предложения от партнеров программы лояльности «Больше»: скидки на уроки английского языка в онлайн-школах, участие в разговорных клубах и многое другое.

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