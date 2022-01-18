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Общество

МВД России опубликовало данные о состоянии преступности за 2021 год

МВД России проанализировало статистические сведения о состоянии преступности в 2021 году, которые свидетельствуют о стабильной и контролируемой обстановке с преступностью. Об этом сообщил канал «МВД медиа».

Отметили, что в 2021 году произошло сокращение по таким преступлениям, как убийство и покушение на убийство, на 4,7%, по причинение умышленного тяжкого вреда здоровью сократилось на 10,6%, разбои — на 16%, грабежи — на 18,1% и кражи сократились на 2,4%.

Кроме того, уменьшился уровень уличной преступности. Количество разбойных нападений в парках, скверах или на улицах сократилось на 17,3%, кражи упали на 4% и грабеж — на 22,1%. Согласно общему числу криминальных действий за 2021 год, совершенных в общественных местах, их количество сократилось на 64%.

В 2021 году зарегистрировано на 13,9% меньше угонов, чем в 2020, на 24,8% стало меньше хищений транспортных средств и квартирных краж — на 16,2%.

Количество несовершеннолетних, которые совершили уголовно наказуемые преступления, сократилось на 15,6%. На 8,3% снизился показатель пьяных граждан, совершивших преступления, в состоянии наркотического опьянения такой показатель упал на 5%.

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